Son Dakika Haberleri: Bursa'da 16 araç birbirine girdi: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Bursa'da 16 araç birbirine girdi: 6 yaralı

Bursa'da 16 araç birbirine girdi: 6 yaralı

7 saat önce

Ankara Karayolu üzerinde TIR'dan yola dökülen mazot nedeniyle 16 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Bursa'da 16 araç birbirine girdi: 6 yaralı, System.String[]

Ankara Karayolu üzerinde TIR'dan yola dökülen mazot nedeniyle 16 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 6 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Bursa-Karayolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa yönüne giden henüz plakası öğrenilemeyen TIR'ın tankından yola mazot döküldü. Yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan arçlar birbirine girdi. Toplam 16 birbirine girerken, 6 kişi yaralandı.

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı. Uzun araç kuyruklarına neden olan kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:04 Kaynak: DHA
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