Son Dakika Haberleri: Bursa'da 16 Yaş Tenis Yaz Kupası başladı
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Bursa'da 16 Yaş Tenis Yaz Kupası başladı

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen 16 Yaş Tenis Yaz Kupası, Mihraplı Kent Parkı'nda başladı.

Bursa'da 16 Yaş Tenis Yaz Kupası başladı, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen 16 Yaş Tenis Yaz Kupası, Mihraplı Kent Parkı'nda başladı.

12 ay boyunca farklı yaş gruplarında turnuvalar düzenleyerek Bursa'yı 'tenisin merkezi' haline getiren Büyükşehir Belediyesi, tenis tutkunlarını Yaz Kupası'nda buluşturdu. 6 Temmuz'da başlayan mücadeleye başta Bursa olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Kütahya ve Eskişehir'den 16 yaş ve altı 101 sporcu katıldı. Mihraplı Kent Parkı'nda yer alan 8 farklı kortta düzenlenen turnuvada dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirilecek. Kazandırdığı puanlarla sporcuların genel sıralaması için önem arz eden turnuva 12 Temmuz'da son bulacak. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:45 Kaynak: İHA
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tenis, Bursa, Güncel
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