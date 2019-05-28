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Bursa'da 17 FETÖ şüphelisi tutuklandı

1 saat önce

BURSA merkezli 25 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Bursa'da 17 FETÖ şüphelisi tutuklandı, System.String[]
BURSA merkezli 25 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheliden 17'si tutuklandı. 24'ü ise adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı. 
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen Bursa merkezli operasyonda 25 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda, kontürlü telefonlardan ardışık/periyodik olarak arandıkları belirlenen 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 2 teğmen, 17 astsubay ve 1 uzman çavuşun aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, dün sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Gece yarısına kadar sorguları süren şüphelilerden 17'si tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:15 Kaynak: DHA
Bursa, Güncel
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