Bursa'da 17 milyon makaron ele geçirildi - Son Dakika

BURSA'da düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 260 kilogram tütün ve 17 milyon makaron ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacabey ilçesi Şahinköy Mahallesi Değirmenbağırı mevkisinde bulunan çiftlik evinde K.E. ve Ş.E.'nin kaçak tütün bulundurduğu yönünde bilgi aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, çiftlik evine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda çiftlik evinin yan tarafında bulunan ahır bölümünde 260 kilogram bandrolsüz kaçak tütün, 17 milyon adet bandrolsüz makaron, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.Operasyonda gözaltına alınan K.E. ve Ş.E. hakkında '213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarından adli ve idari işlem yapıldı.