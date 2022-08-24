Bursa'da 17 okulun çatısına güneş enerji sistemi kuruluyor

BURSA - Bursa Anadolu Kız Lisesi, kendi enerjisi ile yılda 844 bin kilowatt saat doğalgaz, 3 bin 500 kilowatt saat elektrik tasarrufu sağlayacak. Ayrıca güneş panellerinden yılda 313 bin kilowatt saat enerji üretimi yapılacak. Bu uygulama Bursa'daki 17 okulda bu yıl içinde hayata geçirilmiş olacak.

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesi ile Bursa Anadolu Kız Lisesi, hem kendi enerjisini üretiyor hem de kazanç sağlıyor. Dünya Bankası tarafından fonlanan, Hazine ve Maliye Bakanlığının mali garantörlüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen KABEV projesinin ilk geri dönüşü Bursa Anadolu Kız Lisesi'nden alınmaya başlandı.

Projeyle, kamu binalarında enerji verimliliği ile yakıt ve elektrik tüketiminin azaltılması, enerji giderlerinin azaltılması, bütçe tasarrufu sağlanması, enerji tasarrufu sonucunda ortaya çıkan karbondioksit emisyonlarında azaltım sağlanması, idari personel ve vatandaş arasında enerji verimliliği farkındalığının artması hedeflendi. Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde uygulanan izolasyondan ısıtma sistemlerinin yenilenmesine, güneş panellerinden aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi gibi enerji verimliliğinin arttırılmasıyla yılda 844 bin kilowatt saat doğalgaz, 3 bin 500 kilowatt saat elektrik tasarrufu sağlanacak. Ayrıca güneş panellerinden yılda 313 bin kilowatt saat enerji üretimi yapılacak.

Okulda yapılan çalışmaları inceleyen Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, "Dünya Bankası fonlarıyla birlikte bakanlıklarımız özellikle kamu kurum ve kuruluşlarına enerji verimliliği sistemlerini kurmak üzere harekete geçti. Okul anlamında da Türkiye'de ilk defa Bursa Anadolu Kız Lisesi'ne enerji verimliliği ile ilgili uygulama yapıldı. Enerji verimliliğine işaret eden bütün çalışmalara burada rastlayabiliyorsunuz. Çatılarda, GES panelleri var. Yaklaşık olarak 250 kilovat enerji elde ediyoruz. Led aydınlatmalardan yoğuşmalı kazan sitemine, mantolamadan enerji verimliliğine işaret eden bütün sistemler bu okula uygulandı" dedi.

"Hem tasarruf edecekler, hem kazanç sağlayacaklar"

Devletin kasasından bir lira çıkmayacağını ifade eden İl Müdürü Gür, "Çünkü hem okullarımızda hem de kamu kurumlarımız da bu sistemin uygulamasını yapacağız. Bu okuldan örnek verecek olursak, kendi sarfiyatının yanı sıra gelir kapısı da elde etmiş oldu. Temmuz-Ağustos aylarda yapmış olduğu sarfiyatın 2 katı gibi bir gelirde elde etmiş oldu. Devletin kasasından 1 lira çıkmadan, okuldaki enerjiyle ilgili bütün sarfiyatlar giderilirken, kazanç da sağladı" şeklinde konuştu.

"Bu okullardan mezun olan öğrenciler, milli teknoloji üretecek"

Okulların bir ticari kuruluş olmadığını belirten Gür, "Bizler birer eğitim-öğretim kurumuyuz. Çocukların bugün dünyanın ilerlediği teknolojik alt yapısı ve her gün bir buluşun gerçekleştiği bu dünyada enerji sistemlerinin okullarında olmasını biz çok daha fazla önemsiyoruz. Çünkü bu çocuklar mühendis olacaklar, Türkiye için milli teknoloji üretecekler ve çeşitli işletmelerde söz sahibi olacaklar. Bugünden itibaren enerji verimliliği ile ilgili önemli kazançlar elde ederlerse, Türkiye'nin bundan sonraki enerji kazanımlarını etkileyecek kafayla mezun olacaklar" diye ifade etti.

"Bursa'daki 17 ilçeye enerji dostu okul"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dönemde temel eğitimde 10 bin okul çerçevesinde geliştirdiği, bin çevre dostu okul uygulamasının bu okuldaki bütün uygulamaları içine aldığını belirten Gür, "Biz enerji yönetimimizle birlikte Bursa'daki bütün okullara böyle bakmakla birlikte bin tane çevre dostu okulun 17 tanesini Bursa'da dizayn edeceğiz. Bu okulları da inşallah 12 Eylül 2022-2023 eğitim öğretim yılına yetiştireceğiz. Bu okulları takip edip, bakanlığımızın desteği ile bütün okullarımızda yapmayı hedefliyoruz. Bu 17 okulda hızlı bir dönüşüm gerçekleşiyor. Bu bütün ilçelerde birer tane var. Araç şarj istasyonlarından, yağmur suyu depolama uygulamalarına kadar hepsini uyguluyor olacağız" dedi.