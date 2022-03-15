Bursa'da 17 yaşındaki çocuk 2 gündür kayıp - Son Dakika
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Bursa'da 17 yaşındaki çocuk 2 gündür kayıp

15.03.2022 15:33
Bursa'da 17 yaşındaki çocuk 2 gündür kayıp

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde oturan 17 yaşındaki Ramazan Oral'dan 2 gündür haber alınamıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde oturan 17 yaşındaki Ramazan Oral'dan 2 gündür haber alınamıyor.

Geçtiğimiz pazar akşamı saat 10.00'da evden ayrılan Ramazan Oral, son olarak daha önce 2 ay önce çalıştığı çay ocağında görüldü. Emniyete kayıp müracaatında bulunan Ramazan'ın ailesinde endişeli bekleyiş devam ederken, görenlerin 0546 784 54 24 numaralı telefondan haber vermeleri veya polise başvurmaları rica edildi. - BURSA

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Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 17 yaşındaki çocuk 2 gündür kayıp - Son Dakika


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