Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde 8 Mart 2015'te Berivan Yaprak Turga ile evine çağırdığı erkek arkadaşı Uğur Arak arasında tartışma çıktı. Tabancayla göğsünden vurularak ağır yaralanan Turga, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, kolundan yaralanan Uğur Arak ise polis tarafından gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Berivan'ın cinayet sanığının cezası 5 yıldan 25 yıla çıktı - Son Dakika

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