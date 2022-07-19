Son dakika haber: Berivan'ın cinayet sanığının cezası 5 yıldan 25 yıla çıktı - Son Dakika
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Son dakika haber: Berivan'ın cinayet sanığının cezası 5 yıldan 25 yıla çıktı

19.07.2022 14:23
Son dakika haber: Berivan'ın cinayet sanığının cezası 5 yıldan 25 yıla çıktı

Gelen son dakika haberine göre BURSA'da Berivan Yaprak Turga'yı (17) öldürdüğü gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Uğur Arak'a (30) 'bilinçli taksirle adam öldürme' suçundan verilen 5 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi'nce bozuldu.

BURSA'da Berivan Yaprak Turga'yı (17) öldürdüğü gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Uğur Arak'a (30) 'bilinçli taksirle adam öldürme' suçundan verilen 5 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi'nce bozuldu. Yeniden yargılanan Arak, '18 yaşından küçük çocuğu olası kastla öldürmek' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde 8 Mart 2015'te Berivan Yaprak Turga ile evine çağırdığı erkek arkadaşı Uğur Arak arasında tartışma çıktı. Tabancayla göğsünden vurularak ağır yaralanan Turga, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, kolundan yaralanan Uğur Arak  ise polis tarafından gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uğur Arak ifadesinde, Turga'nın kendisine sinirlendiği için intihara kalkıştığını, elindeki tabancayı almaya çalışırken silahın ateş aldığını iddia etti. Uğur Arak  hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sürecinde tahliye edilen sanık, aynı yıl 'bilinçli taksirle adam öldürme' suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilinin itirazıyla Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını bozarak sanığın 'olası kastla adam öldürme' suçundan yeniden yargılanmasına karar verdi. Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bu süreçte başka suçtan tutuklu sanık Uğur Arak, kaldığı cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile sanık avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı esas hakkında mütalaasında sanığın, '18 yaşından küçük çocuğu olası kastla öldürmek' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanığın eylemini, kızgın olduğu maktule karşı kasten işlediğini öne süren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, indirim uygulanmaksızın üst hadden cezalandırılmasını istedi.'BERATİMİ İSTİYORUM'Uğur Arak, Berivan Yaprak Turga'nın olay öncesinde psikolojik sorunları olduğunu ileri sürerek, "Ona yardımcı olabilmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Suça konu eylemi, iddia edildiği şekilde gerçekleştirmedim. Bilirkişi raporu hatalıdır, ben sol elimle kaşık dahi tutamam. Elimde atış artığı da tespit edilmemiştir. Sevdiğim kadını kaybettim. Beraatimi talep ederim" savunmasını yaptı.Sanığın, Turga'nın ölümüne sebebiyet verdiğine dair net ve somut delil bulunmadığını dile getiren avukatları da Uğur Arak'ın sol elini aktif kullanamadığını, bu nedenle cinayeti işleyemeyeceğini ve olası kast koşullarının oluşmadığını belirterek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Arak'a '18 yaşından küçük çocuğu olası kastla öldürmek' suçundan 25 yıl hapis cezası vererek, bu suçtan tutuklanmasına karar verdi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Berivan'ın cinayet sanığının cezası 5 yıldan 25 yıla çıktı - Son Dakika

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