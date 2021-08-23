Bursa'da 17 yaşındaki genç traktörün altında kalarak can verdi - Son Dakika

Traktörün altında sıkışan yaralı sürücü itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alınırken, Mahmut Karaaslan'ın hayatını kaybettiği öğrenen yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdiler.

16 FL 109 plakalı traktörüyle tarlaya giden 71 yaşındaki Recep Girgin, Hocaköy ile Çeltikçi arasında traktörün hakimiyetini kaybederek şarampole devirdi. Kazada sürücü ağır yaralanırken, yanında oturan tarım işçisi 17 yaşındaki Mahmut Karaaslan olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza İnegöl'ün Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi.

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün altında kalan 17 yaşındaki tarım işçisi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

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