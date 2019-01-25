Bursa'da 173 Yaban Hayvanı Tedavi Edildi
3 saat önce
Bursa'da 173 yaban hayvanı tedavi edildi Milli Park Müdürlüğü ekipleri bir yılda 173 hayvanı tabiata saldılarBURSA - Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Bölge Müdürlüğü, 2018 yılında doğada zarar görmüş, yaralı ve hasta olan 173 hayvanın tedavisinin ardından tekrar doğal ortamlarına saldı.
Bursa
'da 173 yaban hayvanı tedavi edildi Milli Park Müdürlüğü
ekipleri bir yılda 173 hayvanı tabiata saldılar
BURSA - Doğa Koruma ve Milli Parklar
2. Bölge Bölge Müdürlüğü, 2018 yılında doğada zarar görmüş, yaralı ve hasta olan 173 hayvanın tedavisinin ardından tekrar doğal ortamlarına saldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Bölge Müdürlüğü Celal Acar Yaban
Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen yaban hayvanlarından 173'ü tekrar doğal ortamlarıyla buluştu. Merkez Şefi Veteriner Hekim Azizcan Sezer, Veteriner Hekim Nihal Bilgici Yıldız ve Veteriner Hekim Gizem Somuncuoğlu tarafından tedavi edilen hayvanlar sağlıklı bir şekilde doğaya kavuşturuldu. Ormanlara tekrar dönemeyecek durumda olan 88 yaban hayvanı ise Bursa Hayvanat Bahçesine yerleştirildi. 2018 yılında tabiata salınan 173 yaban hayvanı ile Bursa son yıllardaki en yüksek tedavi edilip doğaya salınan hayvan sayısına ulaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:08 Kaynak: İHA
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