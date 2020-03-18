Bursa'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları - Son Dakika

Bursa'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları

6 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı törenlerle kutlandı.

Bursa'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı törenlerle kutlandı.


Tören, çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Bir dizi program ise koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler gereği iptal edildi. Törene Karacabey Kaymakamı Mustafakemalpaşa Kaymakam Vekili Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Mehmet Böberci, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Cumhuriyet Başsavcısı Mikail Sarıkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Garnizon Komutanı Yüzbaşı Mehmet Böberci, Çanakkale Zaferi'yle dünyaya onur dersi verilerek Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması adına çok önemli bir adım atıldığını söyledi. Kur'an-ı kerim tilaveti ve Müftü Ahmet Büyükgül tarafından şehitler için yapılan duanın ardından Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı töreni son buldu.


Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan milletin ibret verici kahramanlık destanıdır. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitleri Anma Günü münasebetiyle de aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" dedi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Çanakkale, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:38 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı
8 Mart'ta Almanya'dan dönen HDP'li Meral Danış Beştaş, kendini karantinaya almadı Meclis'e gitti Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi
İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi         
14:44
Erdoğan Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti         
14:29
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı         
12:39
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti         
12:28
Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi         
12:06
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi         
10:50
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi         
10:47
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı         
10:46
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu         
10:43
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi         
10:32
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç         
09:03
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi         
09:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 19:26:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]