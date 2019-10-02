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Bursa'da 19 fetö şüphelisi adliyede

59 dakika önce

BURSA merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, 6'sı eski polis 19 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Bursa'da 19 fetö şüphelisi adliyede, System.String[]

BURSA merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, 6'sı eski polis 19 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah eş zamanlı operasyon başlattı. Bursa merkezli Çanakkale, Eskişehir, Konya, Kütahya ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda; 6'sı eski polis 19 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Bursa Adliyesi'ne sevk edildi.

Polis, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:59 Kaynak: DHA
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