Bursa'da 19 fetö şüphelisi adliyede

BURSA merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, 6'sı eski polis 19 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah eş zamanlı operasyon başlattı. Bursa merkezli Çanakkale, Eskişehir, Konya, Kütahya ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda; 6'sı eski polis 19 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Bursa Adliyesi'ne sevk edildi.