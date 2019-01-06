Bursa'da 19 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde durdurulan bir tır ve kamyonette 19 ton kaçak midye ele geçirildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde durdurulan bir tır ve kamyonette 19 ton kaçak midye ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Gemlik Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan İzmir'e kaçak midye sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Engürücük Mahallesi'ndeki bir dinlenme tesisinde tedbir alan ekipler, bir tır ile kamyoneti durdurdu.



Araçlarda yapılan aramada 19 ton kaçak midye ele geçirildi. El konulan midyeler Gemlik Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Araç sürücülerine ise idari para cezası uygulandı.

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