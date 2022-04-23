Bursa'da 19 yaşındaki genç kızı kaçırıp alıkoydu, nefes kesen operasyonla genç kız kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da 19 yaşındaki genç kızı kaçırıp alıkoydu, nefes kesen operasyonla genç kız kurtarıldı

23.04.2022 10:01
Bursa'da 19 yaşındaki genç kızı kaçırıp alıkoydu, nefes kesen operasyonla genç kız kurtarıldı

Bir televizyon programına katılan ailesi, kızlarının bir kişi tarafından zorla kaçırıldıktan sonra alıkonulduğunu söyledi.

Bir televizyon programına katılan ailesi, kızlarının bir kişi tarafından zorla kaçırıldıktan sonra alıkonulduğunu söyledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin evine baskın yaptı. Baskında evde bulunun genç kızı kurtarılırken şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir kanalda yayınlanan televizyon programına çıkan Hicran Ö.'nün (19) yakınları, Hicran Ö.'nün Yaşar Ş. (59) tarafından kaçırılıp ardından zorla alıkonulduktan sonra ölümle tehdit ettiğini söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı. Hicran Ö.'nün program görevlilerinden "beni kurtarın" şeklinde yardım istediğini tespit eden ekipler, yaşlı adamın adresini tespit etti.

Operasyonla kurtarıldı

Hicran Ö.'nün alıkonulduğu merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki Yaşar Ş.'nin evine baskın yapan ekipler, Hicran Ö.'yü kurtardı. Yaşar Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hicran Ö., emniyetteki ilk ifadesinde, Yaşar Ş.'nin evden dışarıya çıktığı zamanlar kapıyı üzerine kilitlediğini ve tek başına dışarıya çıkmasına izin vermediğini söyledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yaşar Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA

Bursa'da 19 yaşındaki genç kızı kaçırıp alıkoydu, nefes kesen operasyonla genç kız kurtarıldı
Bursa'da 19 yaşındaki genç kızı kaçırıp alıkoydu, nefes kesen operasyonla genç kız kurtarıldı
Bursa'da 19 yaşındaki genç kızı kaçırıp alıkoydu, nefes kesen operasyonla genç kız kurtarıldı
Bursa'da 19 yaşındaki genç kızı kaçırıp alıkoydu, nefes kesen operasyonla genç kız kurtarıldı

YORUMLAR
500
Bursa'da atını aracına bağlayıp çekti; o anlar kameraya yansıdı Bursa'da atını aracına bağlayıp çekti; o anlar kameraya yansıdı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl şenlik havasında kutlanıyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl şenlik havasında kutlanıyor

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 19 yaşındaki genç kızı kaçırıp alıkoydu, nefes kesen operasyonla genç kız kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:52 AK Partili Ceylanpınar Belediyesi hakkında "hizmet damgalı pasaport" soruşturması: İçişleri Bakanı Soylu onay verdi
09:43 Ulusal egemenliğimizin 102. yılı: Anıtkabir'deki törenlere TBMM Başkanı Şentop katılacak
09:22 Bağdat Caddesi'nde kaza yolcular araçta sıkıştı, sürücüler birbirini suçladı
09:16 "Aday olacak mısınız?" sorusuna İmamoğlu yanıtı: Kendimi taca atmıyorum ancak adayım Kılıçdaroğlu'dur
08:57 Bebekken evlatlık verilen genç baba katili oldu: Başına mermerle vurmuş
08:54 Bürokraside yeni atamalar: TÜİK başta olmak üzere pek çok yerin üst düzey yöneticisi değişti
08:53 Yeni iddia: Kılıçdaroğlu, altılı masadaki küçük partileri CHP ve İYİ Parti listelerine davet edecek
08:50 Survivor'da yarışmacılar gizlice yemek yemiş! Acun cezayı kesti
01:00 Bosna Hersek'te 5,7 büyüklüğünde deprem oldu!
00:57 Rıdvan Dilmen canlı yayında Arda Güler'i öve öve bitiremedi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 10:09:29. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da 19 yaşındaki genç kızı kaçırıp alıkoydu, nefes kesen operasyonla genç kız kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement