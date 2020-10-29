Bursa'da 1923 kişi Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutladı - Son Dakika

Bursa'da 1923 kişi Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutladı

29.10.2020 12:55
Bursa'da 1923 kişi Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutladı, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediye tarafından gerçekleştirilen organizasyonla daha önce kaydını yaptıran 1923 kişi balonla uçtu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediye tarafından gerçekleştirilen organizasyonla daha önce kaydını yaptıran 1923 kişi balonla uçtu.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yılı Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bursa Gemlik Belediyesi tarafından ilçe stadyumuna getirilen 3 balonla, önceden belirlenmiş 1923 kişi Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutladı. Türkiye'de ağırlıklı olarak Kapadokya ile özdeşen balonları Gemlik'te gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi. Havanın kapalı olmasından kaynaklı balonların çok havalanmamasına dikkat edildi. Etkinlik kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması için sık sık uyarılarda bulunuldu.

Etkinliği ziyaret eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, başta Gemlikliler olmak üzere bütün ulusun Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, insanların siyaseten kutuplaştığını ifade etti. Milli ve dini bayramların eskisi gibi birlikte ve coşku ile yaşamaktan vazgeçtiğini dile getirerek, "Biz Gemlik'te bunun tam tersini yapmak için gayret gösteriyoruz. Bugün de Cumhuriyeti yükseltmek gibi bir misyonumuz var. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından bu misyon bizlerin sırtına yüklendiğine inanıyoruz. Ona atıfta bulunmak adına böyle bir etkinlik yapıyoruz. Cumhuriyeti yükseltmek elbette yurttaşlarımızı balona bindirmek değildir. Bu anlamda siyaset üretme gayretinde olanlar var. Biz sadece ona atıfta bulunmak için bugün bize ilk kayıt yaptıran 1923 yurttaşımızı yeni bir deneyim ile bir araya getiriyoruz. Bizler bir sonraki Cumhuriyet Bayramı'nı beklesinler istiyoruz. Böylelikle Cumhuriyetin yükseltilebilecek bir değer olduğunu da Gemlik'ten vurgulamak istiyoruz. Bizler çok mutluyuz. Tekrar bütün yurttaşlarımın bayramını kutluyorum" dedi.

Vatandaşlar da balona binme deneyimini yaşadıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler. Etkinlik gün boyu devam edecek.

(Samet Doğru/İHA)

Bursa'da 1923 kişi Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutladı
Bursa'da 1923 kişi Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutladı
Bursa'da 1923 kişi Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutladı
Bursa'da 1923 kişi Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutladı
Bursa'da 1923 kişi Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutladı
Bursa'da 1923 kişi Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutladı
Bursa'da 1923 kişi Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutladı
Bursa'da 1923 kişi Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutladı
Bursa'da 1923 kişi Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutladı
Bursa'da 1923 kişi Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutladı
Bursa'da 1923 kişi Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutladı
Bursa'da 1923 kişi Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutladı
Bursa'da 1923 kişi Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutladı
Bursa'da 1923 kişi Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutladı
Bursa'da 1923 kişi Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutladı
Bursa'da 1923 kişi Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutladı
Bursa'da 1923 kişi Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutladı
Bursa'da 1923 kişi Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutladı
Bursa'da 1923 kişi Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutladı
Bursa'da 1923 kişi Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutladı
Bursa'da 1923 kişi Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutladı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Cumhuriyet, Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da 1923 kişi Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutladı - Son Dakika

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