Bursa'da 2.5 Kilo Esrar Ele Geçirildi
1 saat önce
Bursa'da narkotik polisinin yaptığı operasyonda 2.5 kilo esrar ele geçirildi.
Bursa
'da narkotik polisinin yaptığı operasyonda 2.5 kilo esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, kullanmak için uyuşturucu satın almak ve bulundurmak suçundan 3 kişiyi yakaladı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, R.A., M.K., Ö.Ç., A.E. ve U.U. ile yaşı küçük F.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde, araçlarında ve üzerilerinde yapılan aramada 2 kilo 255 gram esrar, bir miktar bonzai, metamfetamin, ectasy ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile 16 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:48 Kaynak: İHA
Bıçakla Taksiciyi Gasp Eden Kadın, Osmangazi Köprüsü'nde Yakalandı
Baba Oğul Aynı Mahalleye Muhtar Olmak İçin Yarışacak
Belediye Ekipleri, Flash TV'nin Binasını Yıkmak İçin Kapıya Dayandı
Taksiyi Gasp Eden Kadının İfadesi Şaşırttı: Gizli Görev İçin Gidiyordum