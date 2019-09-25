Son Dakika Haberleri: Bursa'da, 2,5 metre boyunda 10 kök hint keneviri ele geçirildi
Son Dakika Yerel Haber

Bursa'da, 2,5 metre boyunda 10 kök hint keneviri ele geçirildi

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2,5 metre boyunda 10 kök hint keneviri ele geçirildi.

Bursa'da, 2,5 metre boyunda 10 kök hint keneviri ele geçirildi, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2,5 metre boyunda 10 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Mesudiye Mahallesi'nde bir bahçede hint keneviri ekili olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu yere baskın düzenledi. Baskında, bahçeye ekilmiş 2,5 metre boyunda 10 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla alakalı F.G., gözaltına alındı.


İnegöl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İnegöl, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Orman'ın istifası sonrasında gözler Abdullah Avcı'da! İlk aday ise Sergen Yalçın
Cami imamının çocuklara korku filmi izletmesi ailelerin tepkisini çekti İngiliz perakende devi Sainsbury's 115 şubesini kapatacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 22:56:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da, 2,5 metre boyunda 10 kök hint keneviri ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]