Son Dakika Haberleri: Bursa'da, 2,5 metre boyunda 10 kök hint keneviri ele geçirildi
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Bursa'da, 2,5 metre boyunda 10 kök hint keneviri ele geçirildi

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2,5 metre boyunda 10 kök hint keneviri ele geçirildi.

Bursa'da, 2,5 metre boyunda 10 kök hint keneviri ele geçirildi, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2,5 metre boyunda 10 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.


İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Mesudiye Mahallesi'nde bir bahçede hint keneviri ekili olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu yere baskın düzenledi. Baskında, bahçeye ekilmiş 2,5 metre boyunda 10 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla alakalı F.G., gözaltına alındı.


İnegöl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İnegöl, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:15 Kaynak: DHA
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