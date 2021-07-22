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Bursa'da 2.6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'da 2.6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

22.07.2021 18:58

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2.6 kilogram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2.6 kilogram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Yenice Mahallesi Refah Sokak üzerindeki bir adrese uyuşturucu madde geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan takipte adrese giren Vedat K. ve Ergül Y. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 2 kilo 645 gram bonzai uyuşturucu maddesi, 14 adet uyuşturucu extacy hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 290 TL para ele geçirildi. 2 şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Salih Bilal Aslan/İHA)

Bursa'da 2.6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bursa'da 2.6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bursa'da 2.6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bursa'da 2.6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bursa'da 2.6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bursa'da 2.6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bursa'da 2.6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bursa'da 2.6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bursa'da 2.6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu, Hisarcık, Bonzai, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 2.6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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