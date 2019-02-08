Bursa'da 2,9 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
BURSA'da, Richter ölçeğine göre 2,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
BURSA'da, Richter ölçeğine göre 2,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, deprem bugün saat 13.52'de meydana geldi. Merkez üssü Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi kırsal Mürseller Mahallesi olan 2.9 büyüklüğündeki deprem, herhangi bir hasara yol açmadı. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:33 Kaynak: DHA
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