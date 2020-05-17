Bursa'da 2 ahşap ev, alev alev yandı - Son Dakika

Bursa'da 2 ahşap ev, alev alev yandı

Bursa'da 2 ahşap ev, alev alev yandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ahşap evde çıkan yangın, yan taraftaki ahşap eve de sıçradı.

Bursa'da 2 ahşap ev, alev alev yandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ahşap evde çıkan yangın, yan taraftaki ahşap eve de sıçradı. Kısa sürede evleri tamamen saran yangın, itfaiye ekiplerince 3 saatte söndürüldü. Evler kullanılamaz hale geldi. İnegöl'ün kırsal Küçükyenice Mahallesi'ndeki Harun Günder'e ait 2 katlı ahşap evde, saat 09.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan taraftaki Nizamettin Günder'e ait ahşap eve sıçradı. İtfaiye ekiplerine haber verilirken, yangın, ahşap evleri tamamen sardı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye görevlileri, 3 saatlik çalışma sonucu evleri saran alevleri güçlükle kontrol altına alıp, söndürdü. Ahşap evler, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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