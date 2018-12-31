Son Dakika Haberleri: Bursa'da 2 Ayrı Olayda Çatıdan Düşen 2 İşçi Öldü

Bursa'da 2 Ayrı Olayda Çatıdan Düşen 2 İşçi Öldü

33 dakika önce

BURSA'da, 4 katlı apartmanın çatısında onarım yaparken dengesini kaybedip düşen işçi Yaşar Yılmaz (45) ile bir deponun çatısını döşerken panelin kırılmasıyla 10 metreden zemine düşen işçi Cumali Yorulmaz (40), yaşamını yitirdi.

Bursa'da 2 Ayrı Olayda Çatıdan Düşen 2 İşçi Öldü, System.String[]
BURSA'da, 4 katlı apartmanın çatısında onarım yaparken dengesini kaybedip düşen işçi Yaşar Yılmaz (45) ile bir deponun çatısını döşerken panelin kırılmasıyla 10 metreden zemine düşen işçi Cumali Yorulmaz (40), yaşamını yitirdi.

Merkez Nilüfer ilçesi Kızılcıklı Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın çatısına onarım için çıkan Yaşar Yılmaz, dengesini kaybedince beton zemine düştü. Yılmaz'ı hareketsiz yatarken gören arkadaşları hemen 112 Acil'i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde de inşaat halindeki bir deponun çatısında çalışan Cumali Yorulmaz, üzerine bastığı alüminyum panelin kırılması sonucu, 10 metre yükseklikten zemine düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cumali Yorulmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

2 olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:38 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yılbaşı ve Hafta Sonu Tatilini Uludağ'da Geçirmek İsteyenler Teleferikte Kilometrelerce Kuyruk Oluşturdu Temizlik Personelinin Çöpte Bulduğu Çuvalın İçinden Kadın Cesedi Çıktı

Temizlikçi Kadın Boş Çikolata Kutusunu Aldığı İçin 16 Yıldır Çalıştığı Kurumdan Tazminatsız Kovuldu Cedric Bakambu, Bursaspor ile Bağını Koparmıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 17:11:43. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da 2 Ayrı Olayda Çatıdan Düşen 2 İşçi Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]