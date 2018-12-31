Bursa'da 2 Ayrı Olayda Çatıdan Düşen 2 İşçi Öldü
33 dakika önce
BURSA'da, 4 katlı apartmanın çatısında onarım yaparken dengesini kaybedip düşen işçi Yaşar Yılmaz (45) ile bir deponun çatısını döşerken panelin kırılmasıyla 10 metreden zemine düşen işçi Cumali Yorulmaz (40), yaşamını yitirdi.
BURSA'da, 4 katlı apartmanın çatısında onarım yaparken dengesini kaybedip düşen işçi Yaşar Yılmaz
(45) ile bir deponun çatısını döşerken panelin kırılmasıyla 10 metreden zemine düşen işçi Cumali Yorulmaz (40), yaşamını yitirdi. Merkez
Nilüfer ilçesi Kızılcıklı Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın çatısına onarım için çıkan Yaşar Yılmaz, dengesini kaybedince beton zemine düştü. Yılmaz'ı hareketsiz yatarken gören arkadaşları hemen 112 Acil'i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde de inşaat halindeki bir deponun çatısında çalışan Cumali Yorulmaz, üzerine bastığı alüminyum panelin kırılması sonucu, 10 metre yükseklikten zemine düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cumali Yorulmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
2 olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:38 Kaynak: DHA
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