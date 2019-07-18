Bursa'da 2 bin 270 yeşil reçeteli ilaçla yakalandı, tutuklandı
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BURSA'da polis ekiplerince 2 bin 270 yeşil reçeteli hap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:42 Kaynak: DHA
BURSA'da polis ekiplerince 2 bin 270 yeşil reçeteli hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.H. (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü
Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen H.H.'yi takibe aldı. Sabah
saatlerinde belirlenen adrese baskın yapan ekipler evde yaptıkları aramada 2 bin 270 yeşil reçeteli hap ele geçirdi. Ekipler ilaçlara el koyarkan H.H. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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