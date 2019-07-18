Son Dakika Haberleri: Bursa'da 2 bin 270 yeşil reçeteli ilaçla yakalandı, tutuklandı
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Bursa'da 2 bin 270 yeşil reçeteli ilaçla yakalandı, tutuklandı

40 dakika önce

BURSA'da polis ekiplerince 2 bin 270 yeşil reçeteli hap ele geçirildi.

Bursa'da 2 bin 270 yeşil reçeteli ilaçla yakalandı, tutuklandı, System.String[]
BURSA'da polis ekiplerince 2 bin 270 yeşil reçeteli hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.H. (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen H.H.'yi takibe aldı. Sabah saatlerinde belirlenen adrese baskın yapan ekipler evde yaptıkları aramada 2 bin 270 yeşil reçeteli hap ele geçirdi. Ekipler ilaçlara el koyarkan H.H. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Bursa Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:42 Kaynak: DHA
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