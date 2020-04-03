Bursa'da 2 bin 300 yıllık Tevrat ele geçirildi: 4 gözaltı - Son Dakika

BURSA'da, alıcı kılığına giren jandarma ekipleri, 2 bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat'ı satmaya çalışan 1 kişiyi suçüstü yakaladı. Değerinin yaklaşık 600 bin dolar olduğu belirtilen Tevrat bilirkişi tarafından incelemeye alınırken, olayla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi'nde A.E. isimli tarihi eser kaçakçısının 2 bin 300 yıllık Tevrat'ı satmak için müşteri aradığı istihbaratını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyle irtibata geçti. Tarihi eser kaçakçısını yakın takibe alan ekipler bir yandan tarihi Tevrat için pazarlık yaparken diğer yandan da diğer alıcıları tespit etti.

Kaçakçılarla ilgili istihbarat çalışması yapan ekipler, Tevrat'ın satışının gerçekleştirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Satışın yapıldığı eve operasyon düzenleyen ekipler, Tevrat'ı satmaya çalışan A.E. ve alıcılar S.M. H.Y. O.K. isimli şüphelileri suçüstü yakalayarak gözaltına alındı.

Yapılan bilirkişi incelemesinde Tevrat'ın 600 bin dolar değerinde olduğu belirtildi. Gözaltına alınan tarihi eser kaçakçıları hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılırken, 4 şüphelinin sorgusu devam ediyor.