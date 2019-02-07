Bursa'da 2 Bin 500 Yıllık Tarihi Eser Ele Geçirildi: 1 Gözaltı
40 dakika önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, jandarmanın durdurduğu araçta 2 bin 500 yıllık 6 parça tarihi eser ele geçirildi, sürücü S.U. gözaltına alındı.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde, jandarmanın durdurduğu araçta 2 bin 500 yıllık 6 parça tarihi eser ele geçirildi, sürücü S.U. gözaltına alındı. Bursa
ve İnegöl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, alınan istihbaratı değerlendirerek tarihi eser kaçakçılığı yapmak için Bursa şehir merkezine doğru seyir halinde olan aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 2 bin 500 yıl önce Pers İmparatorluğu askerlerinin figürlerinin bulunduğu 6 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçısı S.U. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:32 Kaynak: DHA
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