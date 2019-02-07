Son Dakika Haberleri: Bursa'da 2 Bin 500 Yıllık Tarihi Eser Ele Geçirildi: 1 Gözaltı

Bursa'da 2 Bin 500 Yıllık Tarihi Eser Ele Geçirildi: 1 Gözaltı

40 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, jandarmanın durdurduğu araçta 2 bin 500 yıllık 6 parça tarihi eser ele geçirildi, sürücü S.U. gözaltına alındı.

Bursa'da 2 Bin 500 Yıllık Tarihi Eser Ele Geçirildi: 1 Gözaltı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, jandarmanın durdurduğu araçta 2 bin 500 yıllık 6 parça tarihi eser ele geçirildi, sürücü S.U. gözaltına alındı.

Bursa ve İnegöl  Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbaratı değerlendirerek tarihi eser kaçakçılığı yapmak için Bursa şehir merkezine doğru seyir halinde olan aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 2 bin 500 yıl önce Pers İmparatorluğu askerlerinin figürlerinin bulunduğu 6 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçısı S.U. gözaltına alındı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:32 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel
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