Bursa'da 2 bin adet captagon ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'da 2 bin adet captagon ele geçirildi
- Bursa'da 2 bin adet captagon ele geçirildi Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 bin adet captagon ele geçirilirken, mahkemeye çıkarılan 3 kişi tutuklandı.
- Bursa'da 2 bin adet captagon ele geçirildi
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
BURSA - Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 bin adet captagon ele geçirilirken, mahkemeye çıkarılan 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda ise, 2 bin adet uyuşturucu captagon ve 120 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen,Y.Y., Z.N. ve Ş.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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