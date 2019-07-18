BURSA'DA 2 BİN ADET YEŞİL REÇETELİ İLAÇLA YAKALANDI
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Bursa'da narkotik polisler, uyuşturucu ticereti yaptığını tespit ettikleri şüpheliden 2 bin 270 adet yeşil reçeteli hap ele geçirldi.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:47 Kaynak: DHA
'da narkotik polisler, uyuşturucu ticereti yaptığını tespit ettikleri şüpheliden 2 bin 270 adet yeşil reçeteli hap ele geçirldi. Şüpheli H.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü
Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, H.H.(32)'nin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ederek takibe aldı. Şüpheli H.H., bu sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, 2 bin 270 adet yeşil reçeteli hap ele geçirildi. Ekipleri ilaçlara el koyarkan şüpheli H.H., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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