Bursa'da 2 bin polisle uyuşturucu operasyonu
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Bursa'da 2 bin polisle uyuşturucu operasyonu (2)41 KİŞİ GÖZALTINDABursa'da, 2 bin polisin katılımıyla 50 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 41 kişi gözaltına alındı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:53 Kaynak: DHA
'da 2 bin polisle uyuşturucu operasyonu (2)
41 KİŞİ GÖZALTINDA
Bursa'da, 2 bin polisin katılımıyla 50 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 41 kişi gözaltına alındı. Narkotik köpekleriyle evlerde yapılan aramalarda; 550 gram bonzai, 100 gram metamfetamin, 35 gram esrar, 49 ecstasy, 70 sentetik ecza tablet, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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