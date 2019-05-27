Bursa'da 2 bin polisle uyuşturucu operasyonu (2)



41 KİŞİ GÖZALTINDA Bursa'da, 2 bin polisin katılımıyla 50 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 41 kişi gözaltına alındı. Narkotik köpekleriyle evlerde yapılan aramalarda; 550 gram bonzai, 100 gram metamfetamin, 35 gram esrar, 49 ecstasy, 70 sentetik ecza tablet, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

