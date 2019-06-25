Son Dakika Haberleri: Bursa'da 2 bin yıllık İncil ele geçirildi; 4 gözaltı
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Bursa'da 2 bin yıllık İncil ele geçirildi; 4 gözaltı

15 dakika önce

BURSA'da alıcı gibi görünen jandarma ekipleri, yaklaşık 2 bin yıllık incilleri satmaya çalışan tarihi eser kaçakçılarını suçüstü yakaladı.

BURSA'da alıcı gibi görünen jandarma ekipleri, yaklaşık 2 bin yıllık incilleri satmaya çalışan tarihi eser kaçakçılarını suçüstü yakaladı. Tarihi İncil'in değerinin 1 milyon 750 bin dolar dolayında olduğu ifade edildi.
Bursa'da 4 tarihi eser kaçakçısının ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı istihbaratı alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılarla müşteri gibi irtibata geçti. Tarihi eser kaçakçılarıyla merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde buluşma sağlayan sivil jandarma ekipleri, yaklaşık 2 bin yıllık 2 adet İncil'i satmaya çalışan 4 tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakaladı. Tarihi İncil'in değerinin 1 milyon 750 bin dolar dolayında olduğu ifade edildi.
Gözaltına alınan tarihi eser kaçakçıları hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılırken, 4 şüphelinin sorgusu devam ediyor.
Bursa'da 2 bin yıllık İncil ele geçirildi; 4 gözaltı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:08 Kaynak: DHA
Jandarma, İncil, Bursa, Güncel
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