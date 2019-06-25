Son Dakika Haberleri: Bursa'da 2 bin yıllık İncil ele geçirildi; 4 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Bursa'da 2 bin yıllık İncil ele geçirildi; 4 gözaltı

1 saat önce

BURSA'da alıcı gibi görünen jandarma ekipleri, yaklaşık 2 bin yıllık incilleri satmaya çalışan tarihi eser kaçakçılarını suçüstü yakaladı.

Bursa'da 2 bin yıllık İncil ele geçirildi; 4 gözaltı, System.String[]


BURSA'da alıcı gibi görünen jandarma ekipleri, yaklaşık 2 bin yıllık incilleri satmaya çalışan tarihi eser kaçakçılarını suçüstü yakaladı. Tarihi İncil'in değerinin 1 milyon 750 bin dolar dolayında olduğu ifade edildi.
Bursa'da 4 tarihi eser kaçakçısının ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı istihbaratı alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılarla müşteri gibi irtibata geçti. Tarihi eser kaçakçılarıyla merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde buluşma sağlayan sivil jandarma ekipleri, yaklaşık 2 bin yıllık 2 adet İncil'i satmaya çalışan 4 tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakaladı. Tarihi İncil'in değerinin 1 milyon 750 bin dolar dolayında olduğu ifade edildi.
Gözaltına alınan tarihi eser kaçakçıları hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılırken, 4 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:19 Kaynak: DHA
Jandarma, İncil, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarihi eser kaçakçıları 1 milyon 750 bin dolarlık İncil'i satmaya çalışırken suçüstü yakalandı Altın son 10 ayın en yüksek seviyesinde! İşte güncel fiyatlar Meral Akşener: Erdoğan'ı partiler arası mutabakata davet ediyoruz Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 10:52:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da 2 bin yıllık İncil ele geçirildi; 4 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]