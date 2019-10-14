Son Dakika Haberleri: Bursa'da 2 bin yıllık mozaik tablo ele geçirildi
Son Dakika Güncel Bursa'da 2 bin yıllık mozaik tablo ele geçirildi

Bursa'da 2 bin yıllık mozaik tablo ele geçirildi

31 dakika önce

Bursa'da düzenlenen operasyonda, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mozaik tablo ele geçirildi.

Bursa'da 2 bin yıllık mozaik tablo ele geçirildi, System.String[]

Bursa'da düzenlenen operasyonda, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mozaik tablo ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.K. ve M.U'nun ellerindeki tarihi eseri satmak için Ankara'dan Bursa'ya geleceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı İnegöl ilçesinde durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mozaik tablo bulundu.

Haklarında yasal işlem başlatılan iki zanlı, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Tablo ise Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ankara, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:46 Kaynak: AA
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