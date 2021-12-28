Bursa'da 2 ev alevlere teslim oldu...Kış ortasında evsiz kaldılar - Son Dakika

Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde soba yüzünden bir evde başlayan yangın yan tarafında bulunan eve de sıçradı. Alev alev yanan 2 ev sahiplerinin gözyaşları içinde yanarak kül oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturmasıyla başlayan yangın kısa süre içerisinde evin her tarafını sardı. Evde yaşayan aile hemen kendilerini dışarı atarak canlarını kurtardılar. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolların dar olması ve araçların park etmesi nedeniyle büyük itfaiye araçları bölgeye ulaşmakta güçlük çekerken, trafik ekipleri park yapan araçları kaldırdı. Kısa sürede alev topuna dönen ev, yan tarafında bulunan tek katlı eve de sıçradı. Yakın evlerde oturan mahalle sakinleri tahliye edildi. UEDAŞ ekipleri meydana gelebilecek olumsuzlukları engellemek için akımı kesti. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat söndürme çalışmalarının ardından yangını kontrol altına aldı. Yangınla alakalı tahkikat başlatıldı. Öte yandan ev sakinleri gözyaşlarını tutamadı. Alevler ve dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. Yanan evlerin sahiplerini komşuları teselli etmeye çalıştı.

(Ahmet Berke Erdal - Berktuğ Öncü/ İHA)