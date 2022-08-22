Bursa'da 2 grup arasındaki kavga kamerada - Son Dakika
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Bursa'da 2 grup arasındaki kavga kamerada

22.08.2022 09:47

Bursa'da 2 grup arasındaki kavga kamerada Çorbacıda yan bakma kavgası sokağa taştı, acımasızca saldırdılar Bursa'da bir çorbacıda yan bakma tartışması sonrası 2 grup sokakta kavgaya tutuştu.

Bursa'da bir çorbacıda yan bakma tartışması sonrası 2 grup sokakta kavgaya tutuştu. Kameraya yansıyan kavga sonrası bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda yemek yiyen 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflardan biri diğerini acımadan darp etti. Diğer müşterilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ile polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Çorbacıda yan bakma kavgası sokağa taştı, acımasızca saldırdılar Çorbacıda yan bakma kavgası sokağa taştı, acımasızca saldırdılar Bursa'da ölüme meydan okuyan sürücü kilometrelerce tersten gitti Bursa'da ölüme meydan okuyan sürücü kilometrelerce tersten gitti
Kaynak: İHA

Osmangazi, kavga, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 2 grup arasındaki kavga kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 2 grup arasındaki kavga kamerada - Son Dakika
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