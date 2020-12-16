Bursa'da, 2 gündür kayıp yaşlı adam için arama çalışması - Son Dakika

Bursa'da, 2 gündür kayıp yaşlı adam için arama çalışması

16.12.2020 16:24
Bursa'da, 2 gündür kayıp yaşlı adam için arama çalışması, System.String[]

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yalnız yaşayan ve 2 gündür haber alınamayan Fehmi Arık (72) için arama çalışması başlatıldı.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yalnız yaşayan ve 2 gündür haber alınamayan Fehmi Arık (72) için arama çalışması başlatıldı.

Mustafakemalpaşa'ya bağlı kırsal Soğucak Mahallesi'nde tek başına yaşayan Fehmi Arık'tan 2 günden beri haber alamayan mahalleli, çevrede arama yaptı. Yaşlı adamı bulamayanlar, İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu. Bunun üzerine arama çalışması başlatan ekipler, Arık'ın 2 gün önce mahalledeki bakkala giderek, ekmek aldığını ve evine götürüp, astığını öğrendi. Daha sonra evden dışarı çıktığı tahmin edilen Arık için Mustafakemalpaşa Jandarma Komutanlığı, JAK, ANDA, AFAD görevlilerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik ekip, köpekler eşliğinde bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. Fehmi Arık'ın son 15 günden beri rahatsızlıklar yaşadığı, ağır nefes darlığı problemi nedeniyle çok uzak yerlere gidemeyeceği bölge sakinleri tarafından belirtilirken, soğuk hava yüzünden hızlı olarak bölge taraması gerçekleştiriliyor.


- Bursa
Bursa'da, 2 gündür kayıp yaşlı adam için arama çalışması
Bursa'da, 2 gündür kayıp yaşlı adam için arama çalışması
Bursa'da, 2 gündür kayıp yaşlı adam için arama çalışması
Bursa'da, 2 gündür kayıp yaşlı adam için arama çalışması
Bursa'da, 2 gündür kayıp yaşlı adam için arama çalışması

Mustafakemalpaşa, Jandarma, Soğucak, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da, 2 gündür kayıp yaşlı adam için arama çalışması - Son Dakika


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