Bursa'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Bursa'da düzenlenen operasyonlarda 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Yıldırım ilçesindeki 2 adresten 33 bin lira değerinde klima ünitesi çalındı.

İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleme aldı.

Ekipler, bu olayın şüphelisi M.D. ile aynı ilçede bazı otomobillerden hırsızlık yaptığı belirlenen M.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.