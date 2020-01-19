Bursa'da 2 katlı ahşap ev yangınında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da 2 katlı ahşap ev yangınında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'da 2 katlı ahşap ev yangınında 1 kişi yaralandı

27 dakika önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 2 katlı ahşap ev yandı, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da 2 katlı ahşap ev yangınında 1 kişi yaralandı, System.String[]

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 2 katlı ahşap ev yandı, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçenin Alemdar Mahallesi 3. Uğur Sokak'taki 2 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Polis ekipleri, kullanılamaz hale gelen binanın duvarının çökme ihtimaline karşı çevredekileri olay yerinden uzaklaştırdı.

Olayda yaralanan ve dumandan etkilendiği belirlenen M.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:46 Kaynak: AA
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