Bursa'da 2 katlı ev alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da 2 katlı ev alev alev yandı - Son Dakika

Bursa'da 2 katlı ev alev alev yandı

6 saat önce

Bursa'da iki katlı müstakil ev çıkan yangında alev alev yandı.

Bursa'da iki katlı müstakil ev çıkan yangında alev alev yandı. 1 kişinin çeşitli yerlerinde yanıklar oluşurken, itfaiye ekipleri bir saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı.

Yangın, Osmangazi'ye bağlı Alemdar Mahallesi Uğur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı müstakil evden biranda alevler çıktı. Yangının büyümesiyle sokağa dökülen mahalle sakinleri, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Mahalleye gelen ekipler, alev alev yanan eve müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bu sırada evde olan M.A.'nın ise vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. M.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, yangınla alakalı tahkikat başlattı.

(Ahmet Faruk Çabuk/İHA)

Bursa'da 2 katlı ev alev alev yandı

İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yargıtay, kocasına "kıro" diyen kadına tazminat ödenmemesine karar verdi
(ÖZEL) 90 yaşında kursa yazıldı, öğretmen oldu Bursa'da intihara kalkışan adamı, vatandaşlar gülerek izledi Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının tamamı serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 15:43:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da 2 katlı ev alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]