Bursa'da 2 Katlı Ev, Yandı
48 dakika önce
BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
BURSA'nın merkez Osmangazi
ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Hacıilyas Mahallesi Gümüş
Sokak'taki bulunan 2 katlı evde gece saatlerinde nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangına üç araçla müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Aynı sokakta oturan Nail Beyan, "Alevleri fark edince itfaiyeye haber verdim. Binada uzun zamandır kimse yaşamıyordu" dedi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:02 Kaynak: DHA
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