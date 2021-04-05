Bursa'da 2 katlı mobilya mağazası yandı - Son Dakika

Bursa'da 2 katlı mobilya mağazası yandı
05.04.2021 08:04
BURSA'da 2 katlı mobilya mağazasında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
BURSA'da 2 katlı mobilya mağazasında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında mağazada büyük çapta zarar meydana geldi.
Merkez Osmangazi ilçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde 2 katlı mobilya mağazasında, gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm iş yerini sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. İş yerindeki ürünlerin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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