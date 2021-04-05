BURSA'DA 2 KATLI MOBİLYA MAĞAZASI YANDI - Son Dakika

İş yerindeki ürünlerin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde 2 katlı mobilya mağazasında, gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm iş yerini sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

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