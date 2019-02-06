Bursa'da 2 Kilo 550 Gram Esrar Ele Geçirildi

BURSA'da narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı.

BURSA'da narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kullanmak için uyuşturucu satın almak ve bulundurmak suçundan 3 kişiyi yakaladı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, R.A., M.K., Ö.Ç., A.E. ve U.U. ile yaşı küçük F.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde, araçlarında ve üzerilerinde yapılan aramada 2 kilo 255 gram esrar, bir miktar bonzai, metamfetamin, ectasy ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile 16 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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