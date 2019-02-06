Son Dakika Haberleri: Bursa'da 2 Kilo 550 Gram Esrar Ele Geçirildi

Bursa'da 2 Kilo 550 Gram Esrar Ele Geçirildi

51 dakika önce

BURSA'da narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da 2 Kilo 550 Gram Esrar Ele Geçirildi, System.String[]
BURSA'da narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kullanmak için uyuşturucu satın almak ve bulundurmak suçundan 3 kişiyi yakaladı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, R.A., M.K., Ö.Ç., A.E. ve U.U. ile yaşı küçük F.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde, araçlarında ve üzerilerinde yapılan aramada 2 kilo 255 gram esrar, bir miktar bonzai, metamfetamin, ectasy ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile 16 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:29 Kaynak: DHA

Narkotik, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İntihar Girişiminde Bulunan Madde Bağımlısı Genci, Yüzlerce Kişi İzledi Baba Oğul Aynı Mahalleye Muhtar Olmak İçin Yarışacak

Belediye Ekipleri, Flash TV'nin Binasını Yıkmak İçin Kapıya Dayandı Taksiyi Gasp Eden Kadının İfadesi Şaşırttı: Gizli Görev İçin Gidiyordum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 18:20:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da 2 Kilo 550 Gram Esrar Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]