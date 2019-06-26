Baba, kız ve gelin 2 kilo bonzai ile yakalandı

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapılan bir eve düzenledikleri operasyonda 2 kilo bonzai ele geçirdi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen baba, kızı ve gelini gözaltına alındı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan 2 şahsı yakaladı. Şüphelilerin ifadelerinde uyuşturucu maddeyi S.K, H.A, Z.A. ve S.A. isimli 4 şüpheliden aldıklarını itiraf etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takibin ardından şüphelilerin bulunduğu eve operasyon yapan ekipler, 2 kilo bonzai ele geçirirken şüphelileri gözaltına aldı.

Yakalanan şahıslardan 3 kişinin aynı aileden baba, kız ve gelin olduğu öğrenildi. S.K., H.A., Z.A. ve S.A. adlı zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şahısların sorguları devam ediyor.