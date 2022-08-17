Motosikletten düştüler, yerde yardım beklerken otomobilin altında kaldılar: 2 ağır yaralı - Son Dakika
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Motosikletten düştüler, yerde yardım beklerken otomobilin altında kaldılar: 2 ağır yaralı

17.08.2022 07:20
Motosikletten düştüler, yerde yardım beklerken otomobilin altında kaldılar: 2 ağır yaralı

Bursa'da 2 kişi seyir halindeki motosikletten düşerek yaralandı.

Bursa'da 2 kişi seyir halindeki motosikletten düşerek yaralandı. Yaralı şekilde yerde yardım bekleyen 2 kişinin üstünden otomobil geçmesi sonrası 2 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 16 AVT 668 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Motosikletin devrilmesi sonrası 2 kişi yola savrularak yaralandı. Aynı istikamette giden 16 ANG 568 plakalı otomobil, yerdeki yaralıları fark edemeyerek üzerlerinden geçtikten sonra durdu. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan kazaya gelen olay yeri inceleme ekipleri ile basın mensupları arasında, olay yeri şeridi ve görüntü alma konusunda fikir ayrılığı yaşandı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

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Bursa'da devrilen motosikletten yola savrulan iki kişinin üzerinden araba geçti Bursa'da devrilen motosikletten yola savrulan iki kişinin üzerinden araba geçti Bursaray'ın bariyerlerine çarpan araçtaki iki kişi yaralandı Bursaray'ın bariyerlerine çarpan araçtaki iki kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletten düştüler, yerde yardım beklerken otomobilin altında kaldılar: 2 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikletten düştüler, yerde yardım beklerken otomobilin altında kaldılar: 2 ağır yaralı - Son Dakika
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