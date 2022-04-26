Bursa'da 2 kişinin öldüğü uçak kazasında kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından enkaz sokaktan kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da 2 kişinin öldüğü uçak kazasında kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından enkaz sokaktan kaldırıldı

26.04.2022 01:22
Bursa'da 2 kişinin öldüğü uçak kazasında kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından enkaz sokaktan kaldırıldı

Bursa'da tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilotun hayatını kaybettiği kazanın ardından Ankara'dan gelen kaza kırım ekibi inceleme yaptı.

Bursa'da tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilotun hayatını kaybettiği kazanın ardından Ankara'dan gelen kaza kırım ekibi inceleme yaptı. İncelemenin ardından uçağın enkazı sokaktan kaldırıldı.

Yenişehir Havaalanı'na inmek üzere saat 15.10 sıralarında Yunuseli Havaalanı'ndan kalkan tek motorlu eğitim uçağı, saat 15.20 sıralarında Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta evlerin arasına düşerek yanmaya başladı. Öğretmen pilot Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşar, düşme neticesinde olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından Ankara'dan gelen kaza kırım ekibi enkazda inceleme yaptı. İncelemelerin ardından uçağın enkazı sokaktan kaldırıldı. - BURSA

Bursa'da 2 kişinin öldüğü uçak kazasında kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından enkaz sokaktan kaldırıldı
Bursa'da 2 kişinin öldüğü uçak kazasında kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından enkaz sokaktan kaldırıldı
Bursa'da 2 kişinin öldüğü uçak kazasında kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından enkaz sokaktan kaldırıldı
Bursa'da 2 kişinin öldüğü uçak kazasında kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından enkaz sokaktan kaldırıldı
Bursa'da 2 kişinin öldüğü uçak kazasında kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından enkaz sokaktan kaldırıldı
Bursa'da 2 kişinin öldüğü uçak kazasında kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından enkaz sokaktan kaldırıldı
Bursa'da 2 kişinin öldüğü uçak kazasında kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından enkaz sokaktan kaldırıldı

YORUMLAR
500
Bursa'da tek motorlu uçağın mahalleye düşüş anları ortaya çıktı! Bursa'da tek motorlu uçağın mahalleye düşüş anları ortaya çıktı! Uçağın kanadının çarptığı ev sahibi şok geçirdi, hastaneye kaldırıldı Uçağın kanadının çarptığı ev sahibi şok geçirdi, hastaneye kaldırıldı

Ankara, Bursa, Pilot, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 2 kişinin öldüğü uçak kazasında kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından enkaz sokaktan kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika
01:09 "Süperstar Alev" lakabıyla tanınan dolandırıcı tutuklandı! Bodrum'da kar payı vaadiyle insanları kandırmış
01:06 Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e yanıt: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz
00:41 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Erdoğan'la görüşmesinin ayrıntılarını anlattı: Müzakere sürecini görüştük
00:30 Elon Musk Twitter'ı satın aldı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
00:18 Boşanma aşamasında olduğu eşini katledip, 8 yaşındaki kızını yaralayan cani tutuklandı!
00:16 Liverpool, gözünü milli forvet Enes Ünal'a dikti!
00:12 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan asgari ücret açıklaması: Gereken yapılmalı, hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz
23:19 Gerçek bir gol makinesi! Kasımpaşa'nın yıldızı Muleka, tarihe geçti
23:05 27 Nisan'a ertelenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da yapılacak!
23:04 Taraftarı önünde 3-0 kaybeden Beşiktaş'ın futbolcuları maç sonu kulübede gözyaşlarına hakim olamadı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 01:42:17. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da 2 kişinin öldüğü uçak kazasında kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından enkaz sokaktan kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement