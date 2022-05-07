Bursa'da 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

07.05.2022 14:00
Bursa'da 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobillerin karıştığı hasarlı trafik kazasının ardından kendisini uyaran mahalle sakini 2 kişiyi tabancayla ateş ederek yaralayan Hakan Kurt, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobillerin karıştığı hasarlı trafik kazasının ardından kendisini uyaran mahalle sakini 2 kişiyi tabancayla ateş ederek yaralayan Hakan Kurt, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Mesudiye Mahallesi Harman Sokak'ta meydana geldi. Hakan K. (36) yönetimindeki 43 RK 702 otomobil, Samet T. (37) yönetimindeki 16 KNH 10 plakalı otomobile çarptı. Hasarlı kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı.

Tartışmayı duyarak evlerinden sokağa çıkan Mustafa Y. (40) ve Yusuf M.(39), bağıran sürücü Hakan K.'ya tepki gösterdi. Hakan K., kendisini bağırmaması için uyaran Mustafa ve Yusuf'a belindeki tabancayı çıkarıp kurşun yağdırdı. Mermilerin isabet ettiği 2 kişi kanlar içerisindekalırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenilirken, kaçan sürücü Hakan K. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Hakan K.'nın ifadesinde, "Kazanın ardından, kazayla alakası olmayan 2 kişi ile tartıştım. Alkollüydüm. Tartışma büyüdü. Arbede sırasında ateş ettim" dediği öğrenildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Bursa'da 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı
Bursa'da 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı
Bursa'da 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı
Bursa'da 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı
Bursa'da 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı
Bursa'da 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı
Bursa'da 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

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Otomobil, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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