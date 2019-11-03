Bursa'da 2 metruk bina, alev alev yandı

BURSA'da kullanılmayan 2 metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahelesiyle söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Abdal Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2 katlı metruk binada, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Ahşap binadan yükselen alevler, yan tarafında bulunan diğer metruk binaya sıçradı. Olay yerine gelen 8 itfaiye aracı ve 20 itfaiye eri, yangına müdahale etti. Yangın sebebiyle, 2 ahşap bina, tamamen yandı. Yangın, 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.