Bursa'da 2 metruk bina yandı

BURSA'da, 2 metruk ahşap binada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangında, 2 bina da kullanılmaz hale geldi.

?Yangın, saat 19.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Abdal Mahallesi'nde çıktı. 2 katlı metruk ahşap binada, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı görenler durumu polis ve itfaiyeye bildirirken yangın hızla büyüyerek, yanındaki metruk ahşap binaya sıçradı. Olay yerine 8 itfaiye aracıyla gelen 20 kişilik itfaiye personeli yangına müdahale etti. 1 saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında, 2 ahşap bina da kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.