Son Dakika Haberleri: Bursa'da 2 Milyon 176 Bin 696 Seçmen Oy Kullanacak

Bursa'da 2 Milyon 176 Bin 696 Seçmen Oy Kullanacak

1 saat önce

Bursa'da 2 milyon 176 bin 696 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Bursa'da 2 Milyon 176 Bin 696 Seçmen Oy Kullanacak, System.String[]
Bursa'da 2 milyon 176 bin 696 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Toplam 6 bin 835 sandığın kurulacağı Bursa'da büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtar seçimi için oy verilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, 2014'te yapılan yerel seçimlerde 1 milyon 982 bin 143 olan seçmen sayısı 194 bin 553 artarak, 2 milyon 176 bin 696'ya yükseldi. 2014'te yapılan yerel seçimlerde 6 bin 792 olan sandık sayısı da 6 bin 835'e çıktı.

Bursa'da en fazla seçmen ve sandık Osmangazi ilçesinde yer alırken, bu ilçede kurulacak bin 888 sandıkta 631 bin 508 seçmen oy kullanacak. 42 sandık ve 5 bin 564 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Harmancık'ta olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı Sandık sayısı Seçmen sayısı
Büyükorhan 51 8 bin 301
Gemlik 261 83 bin 319
Gürsu 179 59 bin 858
Harmancık 42 5 bin 564
İnegöl 597 186 bin 25
İznik 125 34 bin 687
Karacabey 221 63 bin 222
Keles 49 10 bin 512
Kestel 160 48 bin 217
Mudanya 237 74 bin 859
Mustafakemalpaşa 300 78 bin 792
Nilüfer 938 314 bin 852
Orhaneli 85 15 bin 809
Orhangazi 192 59 bin 994
Osmangazi 1888 631 bin 508
Yenişehir 155 41 bin 85
Yıldırım 1355 460 bin 92

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:31 Kaynak: AA

Bursa, Güncel
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