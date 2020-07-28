Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika

Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

E.K'nin kullandığı 16 BAF 45 plakalı otomobil, Umurbey mevkisinde, sürücüsünün önündeki aracı hatalı sollaması nedeniyle karşı yönden gelen Ö.B.Y. idaresindeki 16 YAR 54 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan O.Y, E.K, K.Ö. ve Ö.B.Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan O.Y. ve E.K'nin durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaralılardan bazılarının alkollü olduğu iddia edildi.

Umurbey, Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 11:43

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika
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