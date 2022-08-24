Bursa'da "bu kadarına da pes" dedirten hırsızlık..Camiye girip hırsızlık yaptılar - Son Dakika
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Bursa'da "bu kadarına da pes" dedirten hırsızlık..Camiye girip hırsızlık yaptılar

24.08.2022 09:14

Bursa'da 2 şüpheli şahıs camiye girerek hırsızlık yaptı.

Bursa'da 2 şüpheli şahıs camiye girerek hırsızlık yaptı. Camiden monitör olarak kullanılan LCD televizyonu çalan hırsızların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde hırsızlık şüphelisi 2 şahıs camiye girdi. Bir süre camide ne çalabileceklerine bakan şüpheliler güvenlik kameralarının izlenilmesi için kullanılan televizyonu çalarak kayıplara karıştılar.

Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Cami Dernek Başkanı Mustafa Emir ise bu durumdan mağdur olduklarını ve hırsızların biran önce yakalanmalarını istiyor. - BURSA

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Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 'bu kadarına da pes' dedirten hırsızlık..Camiye girip hırsızlık yaptılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da "bu kadarına da pes" dedirten hırsızlık..Camiye girip hırsızlık yaptılar - Son Dakika
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